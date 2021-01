Atalanta, Gomez ha chiarito con Percassi e chiesto scusa. Ma con Gasp è finita

Alejandro Gomez ha chiarito nei giorni scorsi con Antonio Percassi, con cui c'era stato un diverbio dai toni molto accesi nelle scorse settimane, ma questo non dovrebbe interferire sul suo futuro. Il rapporto con Gasperini sembra rotto definitivamente e non ricucibile: di conseguenza il Papu dovrebbe essere ceduto entro la fine del mercato, sottolinea Sky, e non sembrano esserci margini per un suo rientro tra i convocati nonostante la pace con la società.