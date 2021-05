Atalanta, Gosens al 45': "Gol importante, devo attaccare oltre che difendere"

Le parole di Gosens all'intervallo di Sassuolo-Atalanta.

Il terzino dell'Atalanta Robin Gosens ha parlato ai microfoni di Sky all'intervallo di Sassuolo-Atalanta: “Un gol che conta tantissimo, per quello sono in campo. Il mister mi dà tanta libertà e devo attaccare oltre che difendere. Peccato per la rete sbagliata nel finale, perché non ho visto Zapata che era libero. Dobbiamo continuare così”.