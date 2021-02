Atalanta, Gosens: "Col Toro un brutto segnale. Non possiamo buttare via partite già vinte"

L'esterno dell'Atalanta, Robin Gosens, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio contro il Torino di sabato, con i nerazzurri che erano in vantaggio di tre gol: "La partita era quasi vinta e questo è un brutto segnale, non puoi permetterti di buttare via una partita così se vuoi andare in Champions. In Coppa Italia non siamo favoriti, non possiamo dirlo. La strada più corta per vincere qualcosa è quella di questo trofeo, siamo a un passo dalla finale e un giocatore gioca sempre per vincere i trofei. La Champions è più difficile, il campionato è molto lungo. Per questo dobbiamo crederci".