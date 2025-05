TMW Atalanta, Gudmundsson è un nome per il dopo Lookman. Dipenderà da Fiorentina e Genoa

La Fiorentina è orientata a non riscattare Albert Gudmundsson. Perché il diritto di riscatto è fissato a 17 milioni più 3 di bonus, che si andrebbero ad aggiungere agli 8 milioni per il prestito oneroso della scorsa stagione. Se l'islandese avesse fatto una stagione discreta non ci sarebbero stati problemi per la sua permanenza. Ventiquattro presenze, sei gol e due assist in Serie A. Due gli squilli in Conference League - in otto presenze - più una presenza in Coppa Italia: totale trentatré gare giocate, otto reti, con il problema di due infortuni muscolari all'inizio della stagione che ne hanno inibito la crescita, senza considerare i problemi extra campo.

Uno scenario porta al ritorno al Genoa, ma è molto probabile che ci saranno offerte. In particolare l'Atalanta è stata, in passato, interessata all'islandese. I nerazzurri dovranno prendere un interprete al posto di Lookman, la cui cessione è già stata messa in conto. Per questo non sono da escludere proposte una volta rientrato dal viola, visto che Gudmundsson è un obiettivo sensibile.

Da capire la valutazione che ne farà il Grifone. Perché un anno fa era intorno ai 25 milioni, dopo quest'annata ne possono servire di meno. Dopo quanto successo con Retegui potrebbe esserci un altro affare sulla rotta Genova-Bergamo.