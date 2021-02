Atalanta, il no di Gasperini e i problemi sulla formula: ecco perché Lammers non è stato ceduto

Sam Lammers è stato a lungo sul punto di salutare l'Atalanta nel corso di questo mese di gennaio, salvo poi restare per due motivi: il primo è la volontà di Gasperini, che non voleva privarsi dell'unica alternativa di Zapata con caratteristiche di punta centrale; il secondo legato alla formula con cui tutti i club si sono proposti, ovvero il prestito con diritto di riscatto che la Dea non voleva concedere. Un'iniezione di fiducia importante per l'olandese, che adesso dovrà dimostrare il suo valore e ripagare il club che non ha voluto lasciarlo partire. A riportarlo è Il Corriere di Bergamo.