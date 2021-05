Atalanta-Juve, moviola CorSport: "Massa non brilla, bocciato Valeri. Cuadrado-Gosens, è fallo"

"Ancora una gara condizionata dalle decisioni arbitrali: mancano un possibile rigore (non è chiaro ed evidente, ma Rabiot il pallone non lo tocca mai) e un fallo nell’azione dello 0-1 (questo sì chiaro ed evidente)". Questa la moviola del Corriere dello Sport in merito alla finale di Coppa Italia vinta dalla Juventus contro l'Atalanta: "Massa si perde diversi gialli, due a Romero (ne avrebbe presi... tre), De Roon ha rischiato il rosso per proteste".

Contatto Rabiot-Pessina - "Un episodio sporco e non chiaro - si legge - paradossalmente anche il colore uguale degli scarpini non aiuta. Non c’è un colpevole garantito, ma certo Rabiot il pallone non lo tocca mai (e Pessina allarga il gomito destro). In caso di rigore il Var sarebbe intervenuto? No, dunque se l’avesse dato non sarebbe stato un errore".

Cuadrado su Gosens - "E’ invece falloso l’intervento di Cuadrado ai danni di Gosens sull’azione che porta al gol di Kulusevski: il colombiano interviene sì prima sul pallone, ma la veemenza è imprudente, in dinamica finisce col piede a martello sulla gamba dell’avversario. Era fallo e giallo, Massa (e qui Valeri al Var sbaglia di grosso) non fa nulla".

Infine, è 5 il voto al VAR Valeri: "Su Cuadrado era campo suo".