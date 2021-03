Atalanta ko in Champions, l'ad Percassi: "Usciamo dispiaciuti, ma sicuramente più forti"

"E' stata un'altra gara molto importante contro una squadra di valore. Usciamo con un po' di rammarico perché ci rendiamo conto che si poteva fare qualcosa in più. Sappiamo bene che questa competizione al minimo errore non ti perdona, usciamo dispiaciuti ma più forti". Parla così l'ad della Atalanta, Luca Percassi, ai canali ufficiali del club dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Real Madrid: "Quello che sta facendo tutto il gruppo è straordinario, lo dimostrano il campionato e la Coppa Italia. Si riparte col solito spirito, lavorando per migliorare ogni partita. C'è da essere felici di essere arrivati a questo punto, deve essere l'occasione per imparare qualcosa per il futuro. L'assenza dei tifosi? Il più grande rammarico dell'ultimo anno e mezzo. La mancanza comincia veramente a pesare. Il presidente? Ha chiamato, è dispiaciuto ma al tempo stesso consapevole di aver giocato contro una grandissima squadra".