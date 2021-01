Atalanta, Maehle: "Imparo giorno dopo giorno da Hateboer e Gosens"

Pochi minuti al fischio d'inizio tra Atalanta e Lazio. A prendere la parola è uno dei nuovi acquisti come Joakim Maehle che ha fatto il punto sul suo apprendimento del calcio italiano: "Hateboer e Gosens sono qui da più tempo di me in squadra, nelle ultime due settimane ho cercato di imparare soprattutto dal punto di vista tattico. E' stato utile perché ci sono posizioni in campo predefinite. Sto imparando giorno dopo giorno", le sue parole ai microfoni di Dazn.