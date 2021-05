Atalanta, manovre in difesa: Lucumì del Genk è l'alternativa al più costoso Tomiyasu

Il primo obiettivo per la difesa dell'Atalanta, che perderà certamente Caldara (torna al Milan) e probabilmente Sutalo (andrà in prestito), è Takehiro Tomiyasu, valutato 20-25 milioni dal Bologna. Se non si dovesse riuscire a limare questa richiesta, la Dea si fionderebbe su Jhon Lucumì, perno della retroguardia del Genk che costa circa 10 milioni di euro. I buoni rapporti col club belga potrebbero agevolare l'operazione, ma per ora il colombiano è solo un'alternativa a Tomiyasu. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.