Atalanta, Marino: "Coppa Italia importante ma vietate le distrazioni in campionato"

Umberto Marino, dg dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RaiSport prima del quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio: “Crediamo nella Coppa Italia, per noi è una competizione importante. Non possiamo però distrarci in campionato dove c’è una classifica molto corta. Dobbiamo essere propositivi e non pensare mai”.