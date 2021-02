Atalanta, mercoledì tifosi a Zingonia per caricare la squadra in vista della coppa Italia

vedi letture

Archiviato il brutto 3-3 contro il Torino per l'Atalanta arriva il momento di concentrarsi sulla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli. Per questo appuntamento i tifosi della Dea hanno deciso di far sentire il proprio calore alla formazione di Gian Piero Gasperini dandosi appuntamento il giorno del match al centro sportivo di Zingonia per caricare i nerazzurri con l'obiettivo di centrare la finale del trofeo.