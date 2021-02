Atalanta, Muriel: "Giocare così bene col Napoli ci dà una gran spinta verso il Real Madrid"

Luis Muriel, attaccante dell'Atalanta, dopo la vittoria (con palma di migliore in campo) ottenuta contro il Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Era molto importante vincere oggi. La vittoria ha un peso molto importante nella corsa Champions, è una spinta molto importante inoltre per la partita di mercoledì col Real Madrid. In campionato volevamo recuperare il terreno che avevamo perso e oggi abbiamo meritato questa vittoria. Il Napoli è un rivale di livello, giocare così bene contro di loro è una cosa che mi dà tanta motivazione. Il mister mi sta dando spazio e voglio sfruttarlo al meglio. Real Madrid? Se l'Atalanta gioca come oggi, concedendo poco e creando tanto, sarà molto difficile anche per loro. Noi cercheremo di andare a giocarcela, è un'opportunità unica".