Atalanta, nel futuro di Gosens non c'è la Juventus. Occhio al Barcellona

Resta in dubbio il futuro di Robin Gosens, che con la Nazionale ha confermato l'ottimo rendimento messo in mostra con l'Atalanta in Serie A. Gasperini se lo terrebbe volentieri ma una cessione non è da escludere a priori. Difficile che resti in Italia visto il costo del cartellino, nonostante la Juventus lo stia seguendo da tempo. Secondo il Corriere dello Sport è il Barcellona la squadra da tenere sott'occhio per un suo eventuale acquisto estivo.