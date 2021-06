Atalanta, obiettivo Pobega per completare la mediana. Si attende la decisione del Milan

Il nuovo obiettivo dell'Atalanta è Tommaso Pobega. Come riporta Sky Sport, mister Gian Piero Gasperini avrebbe individuato nel centrocampista del Milan, reduce dal prestito allo Spezia, l'ultimo tassello per completare il centrocampo nerazzurro. Un nuovo talento da consacrare in Italia e in Europa. In attesa di capire la posizione dei rossoneri, la Dea ha preso informazioni su Pobega.