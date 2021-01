Atalanta, Pasalic: "Mi aspetto un rientro migliore. Coppa Italia? Sarebbe bello vincerla"

vedi letture

L'Atalanta perde contro la Lazio e subisce il sorpasso in classifica proprio dai biancocelesti. Una giornata da dimenticare per i ragazzi di Gasperini, ma non per Mario Pasalic tornato al gol dopo un periodo di assenza forzata dai campi di gioco. "Oggi la partita non è andata bene come in Coppa Italia. Non siamo stati concentrati, potevamo pareggiare ma pensiamo alla prossima che è di nuovo la Coppa Italia che è un nostro obiettivo. Ho passato due mesi fuori, ora sono contento di essere tornato anche se la squadra andava bene. Mi aspettavo un rientro migliore", le parole del centrocampista ai microfoni di Dazn.

C'è tanta concorrenza sulla trequarti?

"Il mister ha tante scelte, ma con caratteristiche diverse. Può scegliere chi mettere e ognuno darà il massimo".

Hai voglia di vincere un trofeo?

"E' un grande obiettivo ma giochiamo contro un avversario tosto. Sarà una battaglia e sarebbe bello vincere qualcosa dopo questi 3/4 anni in cui stiamo facendo bene".

Vi manca Gomez?

"Auguro il meglio a Gomez, ma dobbiamo guardare avanti".