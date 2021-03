Atalanta, per Zapata niente di grave: le sue condizioni verranno valutate domani

In casa Atalanta è già tempo di guardare avanti dopo il ko nel posticipo di ieri, quando l'Inter si è imposta 1-0 con gol di Skriniar: domani verranno valutate le condizioni di Duvan Zapata, ma la situazione non dovrebbe essere grave: l'attaccante ha lasciato il campo nella ripresa per far posto a Muriel e Gasperini vorrebbe recuperarlo almeno per la sfida al Real Madrid della prossima settimana.