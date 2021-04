Atalanta, Piccoli brilla con lo Spezia: Aquilotti in pole per la prossima stagione, ma occhio a Gasp

vedi letture

Il mercato non è ancora iniziato eppure c'è già la fila per Roberto Piccoli, attaccante di proprietà dell'Atalanta che allo Spezia, sotto la guida di Italiano, ha fatto vedere tutto il suo valore. Il ragazzo è in prestito secco dalla Dea, ma c'è da scommettere che tanti club, non solo il lotta per la salvezza, busseranno alle porte dell'Atalanta per averlo in prestito. In pole ovviamente c'è lo Spezia se dovesse conquistare la salvezza, ma non è da escludere che Gasperini possa trattenerlo magari facendo posto in attacco con qualche cessione illustre. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.