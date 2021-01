Atalanta, porte girevoli sulle corsie. Piccini e non solo in uscita. Depaoli invece rimane

Gosens e Hateboer sono gli intoccabili di Gian Piero Gasperini per le corsie esterne, Maehle il volto nuovo tutto da scoprire appena arrivato dal Genk, Mojica e Piccini i giocatori in uscita e neanche convocarti per l’impegno di domani a Benevento. Chi rimane? Fabio Depaoli. L’esterno ex Sampdoria, infatti, a dispetto di quanto circolato negli ultimi giorni pare destinato alla permanenza in quel di Bergamo fino al termine della stagione. Il ragazzo di Riva del Garda finora si è visto poco in nerazzurro (sette presenze fra Serie A e Champions League per un totale di 273’), ma ha convinto lo staff tecnico e la dirigenza di poter essere un elemento utile alla causa orobica in questa stagione. Niente addio al Gewiss Stadium per lui, dunque, a differenza di alcuni sui oramai ex rivali per un posto al sole alla corte di Gasp.