Atalanta praticamente perfetta, Sassuolo assente: 2-0 al 45', in gol Pessina e Zapata

Doveva essere uno spettacolo, ma per il momento lo show è soltanto dell'Atalanta. Il primo tempo al Gewiss Stadium finisce 2-0, ci pensano Pessina e Zapata a mettere il punto esclamativo su una prestazione pressoché perfetta. Due occasioni per il Sassuolo a inizio primo tempo, ma la squadra di De Zerbi non è riuscita a sfruttare quanto creato. Ci pensano i padroni di casa, si va negli spogliatoi sul 2-0.

RITMI ALTISSIMI - Le prime due azioni pericolose sono targate Sassuolo. Berardi dopo pochi secondi inventa sulla destra per Muldur, Gollini salva in uscita. Gli ospiti ci provano anche con Kyriakopoulos, il numero 95 atalantino salva ancora. L’Atalanta attende e alla prima occasione utile colpisce: Zapata controlla in area il suggerimento di De Roon e fulmina Consigli con un diagonale imprendibile. Al 18’ Pessina si presenta solo davanti al portiere neroverde, Locatelli si getta alla disperata anticipando il numero 32 nerazzurro.

DOMINIO NERAZZURRO - In dieci minuti l’Atalanta sforna palle gol a ripetizione, ma la squadra di casa concretizza poco: Ilicic ci prova da tutti gli angoli, Consigli salva tutto su Hateboer. Sugli sviluppi di un corner ci prova anche Palomino, ma da due passi l’argentino spara direttamente in curva. Al 35’ Zapata sfiora la doppietta personale: conclusione mancina sul palo, il Sassuolo rischia ancora. Al 40’ si rivede la squadra di De Zerbi, il tiro di Boga viene però bloccato da Gollini. La Dea però colpisce ancora allo scadere: Ilicic gestisce il contropiede e serve Pessina, che stavolta non sbaglia: 2-0, dominio nerazzurro al 45'.