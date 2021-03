Atalanta propositiva ma sconfitta dall'Inter. Gasperini: "La rigiocherei così altre 100 volte"

L’Atalanta esce da San Siro con zero punti ma i soliti complimenti per gioco e mentalità sempre votata all’attacco. Il tecnico Gian Piero Gasperini ha così commentato nel post partita a Sky Sport: “Se la rigiocherei così altre 100 volte? Direi di sì, abbiamo fatto una buona gara sia nel primo che nel secondo tempo. Abbiamo perso per un calcio d’angolo, un po’ confuso, abbiamo perso per un episodio”.