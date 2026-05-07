Atalanta, quanti punti servono per blindare il 7° posto (che vale la Conference)

Mancano ancora 270 minuti alla fine della stagione, e per l’Atalanta non ci sono altri obiettivi se non quello di mantenere il settimo posto, fondamentale per qualificarsi almeno per la Conference League: seppur tale traguardo, a fronte di una stagione fatta di alti e bassi, non dipenda soltanto dai nerazzurri bergamaschi.

Già, perché nel frattempo in classifica sta risalendo quella Lazio che non solo è finalista di Coppa Italia (e che potrebbe togliere il posto in Conference in caso di vittoria del trofeo), ma è distante soltanto quattro punti dalla Dea. In un contesto arrivato ormai al fotofinish, la tensione e la posta in palio si fanno alte: nulla è certo in un finale dove conta solo vincere, nonostante il "futuro" sia citato più spesso di un presente fondamentale per costruire la nuova Atalanta.

Al netto della Coppa, quanti punti dovrebbe fare l’Atalanta per essere matematicamente settima senza problemi? Grazie agli scontri diretti a favore della Dea, nel caso in cui i biancocelesti dovessero vincerle tutte e tre (in caso contrario la quota si abbasserebbe), ai nerazzurri basterebbe raggiungere i 60 punti nelle prossime tre giornate.

In poche parole: una vittoria e due pareggi, oppure due vittorie e una sconfitta. Vero è che se l’Atalanta dovesse battere il Milan a San Siro e la Lazio perdere contro l’Inter sarebbe praticamente fatta, ma in un rush finale così combattuto nulla è scontato. Tutto è nelle mani della Dea.