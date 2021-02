Atalanta-Real 0-1, As spiega l'espulsione di Freuler: "La zona DOGSO a supporto dei blancos"

"La zona DOGSO a supporto del Real Madrid nel caso dell'espulsione di Freuler". Interessante analisi del quotidiano spagnolo As sul tanto discusso episodio che ha pesantemente condizionato la sfida di ieri sera tra Atalanta e Real Madrid: l'espulsione di Remo Freuler al 17'.

Come sottolinea la testata spagnola, la International Board (o IFAB) stabilisce i seguenti criteri nel caso di fallo considerato "da ultimo uomo": distanza tra il luogo del fallo e la porta, direzione del pallone, probabilità di mantenere o recuperare la sfera e posizione, oltre che numero dei difensori. Dopo aver fatto tutte queste valutazioni, se il direttore di gara considera l'azione incriminata come una "chiara occasione da gol", il cartellino rosso diventa mera applicazione del regolamento.

A supporto di questa tesi, As aggiunge anche un riferimento alla "Zona DOGSO" (Denying an Obvius Goal Scoring Opportunity), che indica un'area immaginaria sul terreno di gioco e le rispettive sanzioni in caso di fallo volto a fermare la solita "chiara occasione da gol". Anche in questo caso, si sottolinea comunque come la componente umana sia fondamentale.

Detto più semplicemente: nel momento in cui il signor Tielers ha giudicato come "fallo da ultimo uomo" l'intervento di Freuler ai danni di Mendy il rosso è diventato inevitabile. L'errore, semmai, è stato quindi proprio quello di aver valutato l'azione di Mendy come "chiara occasione da gol".