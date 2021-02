Atalanta-Real Madrid 0-1, Pedrerol: "Brutta figura, grande risultato. Il madridista esige di più"

"Brutta figura, ma grande risultato per il Madrid. Il tifoso vuole di più. Hanno giocato in 11 contro 10!". Il giornalista spagnolo Josep Pedrerol, conduttore del programma El Chiringuito de Jugones, ha analizzato così su Twitter la vittoria dei blancos a Bergamo.

Bicchiere mezzo pieno per il risultato finale, dunque, ma insoddisfazione - ancora una volta - per la prestazione della squadra di Zidane, che pur avendo un uomo in più per oltre 70 minuti non è riuscita a imporsi in maniera convincente sull'Atalanta.