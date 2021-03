Atalanta, ritorna il tormentone portieri: Gollini o Sportiello a Verona? E attenzione al mercato

"Dobbiamo alzare il livello, non so se questo avverrà con Sportiello, Gollini o col mercato". Una frase che può essere interpretata in tantissimi modi, ma Gian Piero Gasperini ha fatto capire più volte che il delicato tema del portiere non verrà sottovalutato nemmeno al termine della stagione. Nel frattempo però bisogna pensare al presente: domenica alle 12.30 ci sarà la sfida contro l'Hellas Verona e vista la leggerezza del numero 57 contro il Real Madrid si riapre un dibattito inevitabile. Ancora una volta verranno utilizzati i famosi bussolotti tirati in ballo per il dualismo Berisha-Gollini? Sorteggi a parte il Gasp sarà costretto ad affrontare il tormentone dovuto ai pali nerazzurri.

CHI GIOCA A VERONA? - L'ultimo ostacolo prima della sosta corrisponde proprio agli scaligeri guidati dall'allievo Ivan Juric. La formazione tipo è praticamente fatta, ci sono soltanto i soliti dubbi in attacco: l'unica certezza riguarda ovviamente l'assenza di turnover, col solo campionato a impegnare l'ultima parte di stagione Gasperini non penserà minimamente al turnover. Per quanto riguarda l'alternanza in porta bisognerà capire se l'errore di Sportiello sul rinvio che ha innescato il primo gol dei Blancos può portare l'allenatore nerazzurro a cambiare nuovamente. I punti interrogativi, a due giorni dal match, non hanno ancora trovato una risposta soddisfacente.

ATTENZIONE AL MERCATO - La frase pronunciata qualche mese fa può comunque dare un'indicazione in chiave futura. L'Atalanta, comunque vada, probabilmente inizierà a guardarsi intorno per capire come gettare le basi per il futuro. Gollini piace a diverse squadre e potrebbe salutare Bergamo, al momento però siamo ancora nel campo delle ipotesi e il condizionale è d'obbligo. A ogni modo ci sono ancora diverse partite da affrontare - col tormentone portieri sullo sfondo -, poi si potrà pensare al futuro.