Atalanta, Romero: "Grazie Juve ma ora ti batto. Ora sono felice e penso alla mia prima finale"

vedi letture

Tema Juve che è inevitabile nella chiacchierata tra Christian Romero e il Corriere dello Sport di oggi. Il difensore argentino, che l'Atalanta ha prelevato proprio dalla Vecchia Signora, ha parlato così della sua ex: "Lo scontro ai bianconeri non sarà particolare perché la Juve l’ho già affrontata in passato. La ringrazio perché mi ha acquistato dal Genoa, ma ora sono felice qui all’Atalanta e penso solo alle ultime 9 giornate di campionato e alla finale di Coppa Italia. Sarà la mia prima finale tra i professionisti e spero di vincerla, ma per il momento nei miei pensieri c’è spazio solo per le gare di Serie A. Magari la Coppa Italia inizierà a rimbalzarmi in mente da inizio maggio in poi".