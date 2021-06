Atalanta, Sartori: "Gasperini fondamentale nella valorizzazione dei giocatori"

vedi letture

Il direttore dell'area tecnica dell'Atalanta Giovanni Sartori ha parlato ai taccuini di Tuttosport di Gian Piero Gasperini: "In questo grande tourbillon di tecnici, l'Atalanta ha la forza di continuare con un allenatore che ha nelle mani un progetto i cui frutti sono sotto gli occhi di tutti. Gasperini è stato fondamentale nella valorizzazione dei giocatori che la società gli ha messo a disposizione. Credo che in questi anni si sia creato un blocco tecnico unico in cui tutti sono cresciuti e che sta dando risultati davvero da applausi. A Bergamo c'è un gruppo di lavoro, secondo me, straordinario".