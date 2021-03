Atalanta, stasera Toloi sarà l'osservato speciale di Mancini. Ecco perché è convocabile dall'Italia

Una gara importante per l'Atalanta, ma anche per lo stesso Rafael Toloi. Il difensore nerazzurro, infatti, stasera guiderà la difesa della squadra di Gasperini contro la capolista Inter, per una sfida che vedrà tra gli spettatori interessati anche Roberto Mancini. Toloi sarà uno degli osservati speciali del ct dell'Italia, il quale - sottolinea Sky Sport - sembra essere sempre più convinto a convocare il giocatore per i prossimi impegni della Nazionale.

Perché Toloi è convocabile per l'Italia? Il difensore brasiliano dell'Atalanta aveva chiesto, tramite la FIGC, di ottenere un cambio di nazionalità alla FIFA, dopo che il padre aveva ottenuto nei mesi scorsi la cittadinanza italiana. Da Zurigo - circa due settimane fa - è arrivato l'ok definitivo, Toloi potrà quindi ufficialmente giocare per l'Italia. Un'opzione in più per Roberto Mancini, che potrà dunque convocare un difensore che in queste stagioni sta facendo grandi cose con l'Atalanta di Gian Piero Gasperini.