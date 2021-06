Atalanta, Thorsby in pole per la mediana: servono 7-8 milioni. Ci sono anche Napoli e Lazio

Thorsby torna di moda per la mediana dell'Atalanta, dopo che si è complicata la strada per Schouten che il Bologna non vorrebbe cedere. Il centrocampista della Sampdoria costa 7-8 milioni di euro e ha già giocato con De Roon all'Herenveen. Per lui però la concorrenza è ampia, visto che sia il Napoli che la Lazio lo seguono da tempo. A riportarlo è L'Eco di Bergamo.