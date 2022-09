Atalanta-Torino, i convocati di Juric: out Berisha, chiamato il giovane Fiorenza

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Torino ha reso noti i convocati per la sfida al Torino di stasera: fuori Berisha per infortunio, c'è Milinkovic-Savic e per allungare il reparto è stato chiamato anche il giovane Fiorenza.

Portieri: Gemello, Fiorenza, Milinkovic-Savic.

Difensori: Bayeye, Schuurs, Buongiorno, Zima, Rodriguez, Lazaro, Djidji, Vojvoda.

Centrocampisti: Lukic, Ilkhan, Adopo, Ricci, Aina, Radonjic, Linetty, Vlasic.

Attaccanti: Sanabria, Pellegri, Seck, Garbett.