Atalanta-Udinese 3-2, le pagelle: Muriel glaciale, Malinovskyi assist-man. De Paul delude

Atalanta-Udinese 3-2

ATALANTA

Gollini 6 - Non viene impegnato molto durante il match, sul gol di Pereyra può fare davvero poco. Urla e sbraita per richiamare all'ordine i suoi, dà parecchia sicurezza a tutta la linea difensiva.

Toloi 5,5 - Sulla rete che riaccende le speranze ospiti si fa trovare fuori posizione. Un po' in affanno, un problema fisico gli rende la vita complicata.

Romero 6,5 - Dalle sue parti si fa vedere Braaf, ma il centrale argentino cancella ogni pallone che arriva in quella zona. Gara attenta, non concede nulla.

Palomino 6 - Gasperini lo manda in campo per poter gestire gli strappi in contropiede dei friulani, il numero 6 risponde presente. Partita senza troppi patemi, pochissime distrazioni.

Gosens 5 - Gara davvero sottotono per l'esterno tedesco. Affonda pochissimo sulla corsia di competenza, la nuova disposizione tattica gli crea qualche difficoltà di troppo. (Dal 46' Djimsiti 6 - Dà maggiore equilibrio alla linea difensiva, soffre ma riesce ad allontanare tutti i pericoli).

De Roon 6,5 - Si piazza in mediana e non si ferma praticamente mai. Aiuta anche in difesa, spaventa Musso con una conclusione dalla distanza.

Freuler 6 - Si mette a uomo su De Paul e non lo molla nemmeno all'uscita del campo. Il risultato si nota, ma i pericoli maggiori arrivano soprattutto dalla corsia di destra.

Pessina 6,5 - Il primo assist di giornata è il suo. Generoso, a volte anche troppo: nella ripresa spreca una buona occasione, anziché calciare prova l'ennesimo passaggio. (Dal 78' Pasalic 6 - Recupera diversi palloni pericolosi in mezzo al campo).

Malinovskyi 7,5 - È in palla e si vede sin dalle prime giocate. Confeziona due assist, tra le linee diventa decisivo. (Dal 78' Maehle 6 - Col suo ingresso i nerazzurri soffrono meno sulle corsie esterne).

Muriel 8 - Le reti nel massimo campionato sono 18, ormai è diventato una sentenza. Dentro l'area non sbaglia più, indirizza il match con la sua terza doppietta stagionale. (Dal 46' Ilicic 5,5 - Entra bene in campo, ma non brilla. Nel finale si divora una grandissima occasione).

Zapata 7 - Viene guardato a vista da Nuytinck, fa fatica anche nelle giocate più semplici. La sua fisicità diventa però un fattore determinante, nella ripresa sigla la rete decisiva. (Dall'85' Miranchuk s.v.).

Gian Piero Gasperini 6,5 - Il cambio di modulo sorprende tutti, ma il campo gli dà ragione. L'Udinese però è un osso duro e non molla fino al 90': poco male, alla fine arriva una vittoria fondamentale.

UDINESE

Musso 5 - La gara rimane in bilico grazie a due interventi dei suoi, ma ha parecchia responsabilità sul primo gol di Muriel. Una disattenzione decisiva visto anche il risultato finale.

Becao 5 - Inizia bene, ma poi si perde Pessina e Muriel: troppe sbavature, dalle sue parti l'Atalanta affonda con semplicità.

Bonifazi 5 - I colombiani fanno il bello e il cattivo tempo dalle sue parti, non riesce mai a trovare la giusta posizione in campo.

Nuytinck 5,5 - Nelle sue zone iniziano a gravitare a turno Zapata e Muriel. Sembra essere un po' in affanno, ma regge bene. Dei tre centrali è l'unico che riesce a gestire ad intermittenza le giocate offensive dei padroni di casa. (Dal 70' Samir 6 - Dà maggiore solidità alla linea difensiva).

Molina 7 - Una vera e propria spina nel fianco. Quando affonda diventa pericoloso, confeziona due assist e tiene in vita i suoi fino al fischio finale.

De Paul 5 - La qualità non si discute, ma manca la lucidità e la costanza. Non alza mai il ritmo, Freuler lo limita e l'Udinese vive sugli episodi.

Walace 5,5 - Tanta corsa, poca resa. I palleggiatori avversari lo mandano fuori giri, non riesce mai ad intercettare le linee di passaggio. (Dall' 82' Arslan s.v.).

Pereyra 6,5 - Gotti si ostina a piazzarlo sulla trequarti, lui ricambia la fiducia: sull'unico pallone giocabile trova il gol che lascia in bilico il match.

Zeegelaar 5,5 - Non riesce mai ad affondare il colpo. Bene in fase difensiva, ma sulla destra i bianconeri hanno pochissima spinta. (Dal 59' Stryger Larsen 7 - Ottimo l'approccio alla sfida, entra in campo e trova il gol del 3-2).

Braaf 5 - Desaparecido. Non riesce quasi mai ad incidere, tocca pochissimi palloni: rimandato alla prossima gara, deve fare qualcosa di più. (Dal 70' Forestieri 6 - Entra con la giusta mentalità, crea un po' di scompiglio).

Okaka 5,5 - Romero lo tallona, in più i palloni giocabili scarseggiano. Poteva e doveva fare qualcosa di più, ma i compagni non lo cercano mai. (Dal 59' Llorente 6,5 - Fa a sportellate e allarga i gomiti quando il gioco si fa duro. Deve giocare con maggiore continuità).

Luca Gotti 5,5 - Serve cambiare, soprattutto contro una squadra che alza i ritmi e gioca con cattiveria agonistica in mezzo al campo. L'Udinese non sfigura, ma bisogna onorare il campionato.