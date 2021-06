Atalanta, vicina l'intesa per Tomiyasu del Bologna: il giovane Colley possibile contropartita

Colpo in difesa per l'Atalanta. Come si legge sulle pagine di Tuttosport, la Dea è vicina all'acquisto di Takehiro Tomiyasu del Bologna. Classe 1998, il centrale giapponese è nelle mire dei nerazzurri da qualche tempo e i 15 milioni che i nerazzurri dovranno incassare per il cartellino di Barrow dovrebbero essere completati o con un conguaglio economico o con il giovane gambiano Colley (da capire la formula) per la definitiva fumata bianca.