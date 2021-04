Atalanta, Zapata: "Potevamo gestire meglio sul 2-0, ma oggi contava vincere"

Duvan Zapata, match winner per la sua Atalanta contro l'Udinese, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il fischio finale: "Ciò che più contava oggi era vincere. Era importante ripartire bene: a volte quando giochiamo in campionato dopo la sosta per le nazionali non facciamo così bene, ma questa volta è andata diversamente. Potevamo forse gestirla meglio sul due a zero, ma l'importante è aver ottenuto i tre punti".