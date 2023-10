Aumento di capitale, mercato e caso Pogba. Juventus, parla il CEO Maurizio Scanavino

L'amministratore delegato e CEO della Juventus Maurizio Scanavino ha parlato a Sky Sport per commentare l'approvazione del bilancio 2023 da parte del CdA e per un giudizio sul caso Paul Pogba, con le controanalisi che hanno confermato la positività al testosterone:

Il CdA ha previsto un nuovo aumento di capitale...

"Questo importante aumento di capitale è la conferma dell'impegno e del legame della fa,iglia Agnelli con la Juventus. Un legame che dura da 100 anni e che stiamo festeggiando, il culmine sarà martedì all'evento al Pala Alpitour per una grande festa della famiglia bianconera con tante leggende. L'aumento arriva in un momento molto importante, la non partecipazione alla Champions poteva mettere in difficoltà la società. Così invece possiamo progettare con serenità e decisione il prossimo futuro".

Verrà investito qualcosa sul mercato già a gennaio?

"Sono risorse importanti da inserire in un progetto che deve comprendere sostenibilità e competitività. Se partiamo dal mercato estivo appena concluso sono stati confermati i giocatori più rappresentativi e di valore, delle conferme importanti come Rabiot, il riscatto di Milik e l'acquisto di Cambiaso e Weah. Per il futuro il progetto sportivo condiviso con allenatore e ds vedrà un mix di campioni esperti che potranno dare continuità prestazionale con giovani talenti che emergeranno dalla Next Gen o che andremo ad individuare sul mercato".

Quali gli obiettivi di questa stagione?

"Con Allegri e Giuntoli siamo allineati su obiettivi ed ambizioni, la voglia è quella di tornare ad essere vincenti al più presto. L'idea è quella di procedere passo dopo passo e coi piedi per terra, dal punto di vista economico la qualificazione alla Champions è un qualcosa di fondamentale, anche perché la prossima edizione avrà un livello di ricavi più importante di quello attuale".

La conferma della positività di Pogba?

"Sono molto dispiaciuto umanamente per Paul, abbiamo saputo oggi della conferma della positività. Ora attendiamo di sapere come il giocatore col suo management deciderà di proseguire in questo percorso".