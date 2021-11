Ausilio: "A gennaio non ci sarà nessuna cessione. Stasera servirà la migliore Inter"

Prima del match contro lo Sheriff Tiraspol, il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "E' una partita difficile come tutte le gare di Champions, Non esistono partite facili a questo livello e la squadra ha meritato i punti che ha fatto. Abbiamo vinto all'andata, serve la migliore Inter per portare a casa punti".

I rinnovi di Brozovic e Barella da chiudere dopo il derby?

"Magari prima. Soprattutto con Barella siamo ormai ai dettagli. Si sta parlando più di aspetti formali che altro. Sono fiducioso per la chiusura del nuovo contratto di Barella. Su Brozovic posso solo dire che abbiamo un enorme voglia e piacere di voler estendere con lui per più tempo. Avremo un incontro con gli agenti e cercheremo di trovare una soluzione. E' un giocatore importante che vogliamo possa essere parte del progetto in futuro. Bisogna vedere cosa ne pensa la controparte e questo lo faremo nei prossimi giorni".

Hai sentito Conte?

"Non l'ho sentito perchè è stata una cosa davvero veloce, chiusa ieri. Noi eravamo già in viaggio. Posso dire che sono contento, gli auguro il meglio per questa sua nuova avventura. So quanto abbia piacere di poter lavorare in Premier League, quanta passione ha, quante capacità ha. Sono sicuro che farà bene per il Tottenham".

Non ha paura che Conte possa prendere qualche giocatore dell'Inter?

"No. So quali sono le nostre intenzioni e sono di andare avanti con questo gruppo. Assolutamente a gennaio non verrà presa in considerazione nessuna uscita perchè sappiamo che questa squadra ha un valore, c'è un qualità, c'è un allenatore nuovo che ha iniziato a lavorare da qualche mese. A gennaio daremo solo continuità al lavoro che è partito a luglio. A giugno faremo un altro tipo di valutazioni ma saranno volte a migliorare l'Inter, non certo a indebolirla".