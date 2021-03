Bale vs Ibra, all star game tra Barnett e Raiola? "Non sotto la bandiera della FIFA"

Una parata di stelle. Da un lato, tutti gli assistiti di Jonathan Barnett, fondatore della ICM/Stellar, agenzia che vanta tra i propri calciatori gente come Bale, Grealish, Camavinga, Mount e Dest. Dall’altro, la scuderia di Mino Raiola, con i vari Ibrahimovic, Haaland, Pogba, De Ligt, Donnarumma e compagnia cantante. Cosa succederebbe se le due agenzie si sfidassero sul campo? Non sembra un’idea così bislacca se, nell’intervista congiunta rilasciata dai due super-agenti a The Athletic, lo stesso Raiola risponde così: “Vincerebbero i tifosi, sarebbe una partita fantastica. Potrebbe essere un evento pay-per-view in grado di attrarre persone da tutto il mondo, più di quanto non faccia il mondiale di boxe. Ma non lo faremmo sotto bandiera FIFA, altrimenti dovremmo dargli talmente tanti soldi a livello di tasse che non ce lo potremmo più permettere”.