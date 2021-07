Balotelli: "L'Italia sta facendo bene. BLM? Avrei fatto inginocchiare tutti". E sul Mondiale 2022...

Mario Balotelli risponde ai suoi fan. L'attaccante ex Monza ha parlato attraverso Instagram di nazionale ma anche di temi d'attualità come il razzismo. Alla domanda "Manchi tu all’Europeo", Balotelli ha risposto: "No, l'Italia sta facendo benissimo anche senza di me". Non è mancata anche una risposta sul tema del BLM sul tema dell’inginocchiarsi o meno: "Certo e avrei fatto inginocchiare tutti anche". Mentre alla domanda "Pensi di poter tornare in Nazionale per il mondiale 2022" super Mario ha risposto postando l'immagine delle dita incrociate.