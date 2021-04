Balzaretti: "Juve, in poche giornate dal sogno scudetto a dire 'buona gara a Bergamo'"

Dalle frequenze di DAZN, Federico Balzaretti commenta il momento della Juventus in vista della gara di stasera contro il Parma: “Molti alti e bassi in questa stagione, nonché una mancanza di incisività importante. Questa sera mi aspetto una doppia reazione. Emotiva, proprio per le 72 uniche che hanno accompagnato il club e i giocatori a questa partita. Ma anche di campo, perché la sconfitta contro l’Atalanta è stata dura. Si passati in poche giornate da una squadra che puntava allo scudetto alla partita di Bergamo in cui la comunicazione è stata: va bene così, una buona partita”.