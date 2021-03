Barcellona, Koeman: "Tristi, ma questa è la strada giusta. Messi sa che futuro ha la squadra"

Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, commenta così nel post gara l'eliminazione dei blaugrana per mano del Paris Saint-Germain: "Ok, siamo fuori ed è quello che conta nello sport. Ma usciamo con buone sensazioni. Abbiamo avuto delle opportunità per complicare la partita dei nostri rivali, siamo stati superiori nel primo tempo, prendendoci rischi negli uno contro uno in difesa. Avremmo meritato di più, saremmo potuti andare a riposo sul 2-1. Se avessimo chiuso davanti il primo tempo sarebbe stato tutto diverso. All'andata loro sono stati efficassimi davanti alla porta, oggi no. Ne avevano fatti quattro, oggi uno. Il loro portiere è stato il migliore in campo, abbiamo avuto occasioni ma non le abbiamo sfruttate. Lasciamo la Champions in modo diverso rispetto allo scorso anno. In questa partita abbiamo raggiunto un buon livello, ed è questa la strada da perseguire. Siamo tristi, ovviamente, ma le buone impressioni che ci lasciano questo match sono importanti. Messi ha visto da tempo che la squadra sta migliorando grazie a tutti i cambiamenti che abbiamo fatto. In particolare, abbiamo giocatori giovani di grande qualità. Abbiamo un grande futuro davanti a noi. Leo non può avere dubbi su cosa riserva il futuro a questa squadra".