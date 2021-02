Barella sulla Nazionale: "Vogliamo vincere sempre. Europeo? L'obiettivo è arrivare in fondo"

Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, nel corso dell'intervista rilasciata a DAZN all'interno del programma "Linea Diletta" ha parlato dell'inserimento in Nazionale: "Ho sempre detto che inserirmi è stato facile perché ci sono tanti campioni e a centrocampo chi gioca gioca. Ci sono Jorginho, Verratti, Pellegrini, Sensi, Locatelli...tutti grandi giocatori. Anche fuori dal campo sono tutti bravissimi e il mister ci ha lasciato liberi di esprimerci al massimo. Tutti danno il proprio contributo". Poi parlando di Zaniolo ha dichiarato: "Un ricordo che vorrei dimenticare è il suo infortunio in Olanda. Viverlo è stato ancora più brutto che saperlo al telefono come successo la prima volta. È un grande calciatore che ancora non è riuscito a esprimersi al meglio. È ancora più forte di quanto ha dimostrato fino a ora. Ma il tempo è dalla sua parte e sono certo che avrà la forza di riprendersi tutto quello che ha perso in questo periodo". Infine sugli obiettivi della Nazionale: "Si gioca per vincere, l'obiettivo è quello di arrivare in fondo all'Europeo con umiltà e professionalità. Ma anche in Nations League e nelle qualificazioni al Mondiale. Abbiamo dimostrato che non vogliamo perdere e vogliamo proseguire con questo trend".