Baroni: "Portiere ruolo delicato. Mandas presto in campo ma domani giocherà Provedel"

vedi letture

Intervista concessa ai microfoni di 'Sky' dall'allenatore della Lazio Marco Baroni alla vigilia della sfida di Europa League contro la Dinamo Kiev: "Dobbiamo essere all'altezza, la squadra conosce le difficoltà e anche se abbiamo avuto poco tempo la squadra ha preparato bene la partita. Servirà una prestazione di alto livello perché questa competizione è bellissima".

Con quale spirito la Lazio affronta questa gara?

"Questa è una squadra che deve crescere, siamo appena partiti. In campo europeo contro un avversario di livello non possiamo sbagliare partita e sono convinto che la squadra non lo farà".

Domani vedremo una squadra diversa rispetto alla gara di Firenze?

"Abbiamo qualche piccola defezione, qualcuno non ha recuperato bene. Io credo molto nella rosa allargata, in queste stagioni si parte da un minimo di 47 partite. Qualche pedina cambierà e sono sicuro che chi scenderà in campo sfrutterà l'occasione".

Avanti con Provedel?

"E' un ruolo delicato. Mandas è un ragazzo davvero bravo che sta lavorando bene e presto andrà in campo. Ma domani giocherà Provedel".

Come si gestisce Castellanos in questa situazione?

"Ho parlato stamattina con lui, ha una voglia pazzesca di giocare e io ho una voglia pazzesca di metterlo in campo. Però sono cinque giorni in cui lui ha fatto terapie, si è allenato solo e dobbiamo avere molta lucidità in questo momento. Può essere della partita, ma sicuramente non dall'inizio".