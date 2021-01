Bastoni e la fiducia di Conte: "Lo ringrazio. Ha avuto coraggio a buttarmi nella mischia"

Nel corso del suo intervento a Sky Sport, il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni ha parlato anche del suo 2020 e della fiducia concessagli da Antonio Conte: "E' cambiato tutto alla svelta, fino a pochi mesi fa ero a Parma e poi sono stato catapultato all'Inter. Dopo un periodo iniziale ho trovato spazio, ringrazio Conte che mi ha dato fiducia, non ha avuto paura di buttarmi nella mischia. Io sono sempre stato me stesso, facendo ciò che ho imparato da bambino e che mi ha insegnato l'Atalanta. Conte non ha avuto paura di buttarmi in mezzo a grandi campioni anche in partite importanti. Ho giocato una finale europea...".