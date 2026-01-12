Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Infantino non ha dubbi: "Il gol di Maradona contro l'Inghilterra il più bello dei Mondlali"

Infantino non ha dubbi: "Il gol di Maradona contro l'Inghilterra il più bello dei Mondlali"TUTTO mercato WEB
© foto di Insidefoto/Image Sport
Oggi alle 13:26Calcio estero
Michele Pavese

Quando si parla di gol indimenticabili nei Mondiali, uno spicca su tutti: il celebre "Gol del Secolo" di Diego Armando Maradona contro l’Inghilterra nel Mondiale del 1986 in Messico. Per Gianni Infantino, presidente della FIFA, non ci sono dubbi: è il gol più bello mai segnato in una Coppa del Mondo.

Intervistato sul momento che più lo ha colpito nella storia dei Mondiali, Infantino è stato diretto: "Il secondo gol di Maradona contro l’Inghilterra. Un capolavoro costruito partendo da metà campo, impossibile da replicare". E ha aggiunto: "Non avrebbe potuto realizzarne uno più bello".

Il numero uno del calcio mondiale ha anche sottolineato il significato storico e simbolico di quell’azione: "Alcuni gol restano nella memoria per sempre. Sono momenti di genialità, coraggio e creatività che raccontano l’essenza del calcio". In quella partita dei quarti di finale, Maradona dribblò mezza squadra inglese prima di battere il portiere, regalando un’azione destinata a restare nella leggenda. Minuti prima, aveva segnato anche il controverso gol della "Mano de Dios", trasformando quell’incontro in una pagina irripetibile della storia del calcio.

Quasi quarant’anni dopo, il Gol del Secolo continua a essere il punto di riferimento ogni volta che si parla di audacia, talento e bellezza in campo. E con il pieno riconoscimento del presidente della FIFA, la magia di Maradona si conferma non solo un gesto tecnico straordinario, ma un simbolo eterno del fascino e della leggenda del calcio mondiale.

Articoli correlati
La FIFA pensa a un nuovo premio da affiancare a The Best: si assegnerà a Dubai dal... La FIFA pensa a un nuovo premio da affiancare a The Best: si assegnerà a Dubai dal 2026
La proposta di Infantino: "In futuro fuorigioco solo con l'attaccante completamente... La proposta di Infantino: "In futuro fuorigioco solo con l'attaccante completamente oltre il difensore"
Mondiale 2026, nonostante le polemiche è boom: già 150 milioni di richieste di biglietti... Mondiale 2026, nonostante le polemiche è boom: già 150 milioni di richieste di biglietti
Altre notizie Calcio estero
Non solo Aston Villa su Gallagher: anche il Tottenham sul centrocampista dell'Atletico... Non solo Aston Villa su Gallagher: anche il Tottenham sul centrocampista dell'Atletico
Borussia Dortmund, si guarda al Manchester City per l'attacco: occhi sul giovane... Borussia Dortmund, si guarda al Manchester City per l'attacco: occhi sul giovane Bobb
Infantino non ha dubbi: "Il gol di Maradona contro l'Inghilterra il più bello dei... Infantino non ha dubbi: "Il gol di Maradona contro l'Inghilterra il più bello dei Mondlali"
Arsenal, White vuole più minutaggio: il difensore inglese nel mirino dell'Everton... Arsenal, White vuole più minutaggio: il difensore inglese nel mirino dell'Everton
Cancelo al Barça, il colpo è servito. Rinforzo prezioso per una difesa incerottata... Cancelo al Barça, il colpo è servito. Rinforzo prezioso per una difesa incerottata
Gab Cleur lascia il calcio a 27 anni: "Voglio diventare psicologo e dare priorità... Gab Cleur lascia il calcio a 27 anni: "Voglio diventare psicologo e dare priorità alla famiglia"
Barcellona, trionfo e ottime notizie: Araujo è tornato in campo, contenti anche gli... Barcellona, trionfo e ottime notizie: Araujo è tornato in campo, contenti anche gli avversari
Flick: "Fantastico vincere una finale col Real, i giocatori ballavano nello spogliatoio"... Flick: "Fantastico vincere una finale col Real, i giocatori ballavano nello spogliatoio"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Delusione Inter: non scappa. Euforia Napoli: recupera due gol. Grandi squadre regalano un pari-spettacolo, con rigore, Conte espulso, doppietta di McTominay, palo di Mkhitaryan nel recupero. Il Milan frena ancora. Ora la Juve punta la zona scudetto.
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Juventus-Cremonese, le probabili formazioni: Miretti verso un'altra chance da titolare
3 Genoa-Cagliari, le probabili formazioni: Ellertsson insidia Thorsby, Pisacane cambia difesa
4 Serie A, 20ª giornata LIVE: Spalletti dà continuità a David, c'è Kilicsoy
5 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, intesa vicina con il Marsiglia per Robinio Vaz: tutti i dettagli
Immagine top news n.1 ⁠Nkunku scaccia il Fenerbahçe a parole e nei fatti. Perché il Milan fatica a cedere Gimenez
Immagine top news n.2 Bernardo Silva in Italia a gennaio? Ecco in quali squadre potrebbe andare
Immagine top news n.3 Dal futuro di Chiesa a Bove e Bento: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
Immagine top news n.4 Balotelli all'Al Ittifaq, il retroscena del dirigente: "Battuti River Plate e Flamengo"
Immagine top news n.5 McTominay il miglior centrocampista della gestione De Laurentiis. E anche il più pagato
Immagine top news n.6 La battuta di Allegri a Nkunku e il richiamo chiaro (e forte) alla squadra
Immagine top news n.7 Inter-Napoli, 2-2 di fuoco a San Siro. Lo scudetto sembra una corsa a due
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa
Immagine news podcast n.2 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
Immagine news podcast n.3 L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare
Immagine news podcast n.4 Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Fontana, parola di ex: "Al Gubbio è mancata continuità. Ma può venirne fuori presto"
Immagine news Altre Notizie n.2 Londrosi: "Con Unilasp, vogliamo equiparare il lavoro sportivo a quello tradizionale"
Immagine news Serie C n.3 Fontana: "Arezzo in vetta con merito. A Pontedera serve forza del club e del mister"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Jashari, dove sei? Il Milan aspetta il primo colpo dall’acquisto più caro dell’estate
Immagine news Serie A n.2 Lecce, il nuovo acquisto Sadik Fofana è atterrato in Puglia: oggi le visite mediche
Immagine news Serie A n.3 Stasera Juventus-Cremonese, i convocati di Spalletti: out Conceiçao, rientrano in due
Immagine news Serie A n.4 Dove sarebbe il Napoli senza tanti infortuni? La risposta non esiste, ma per ADL ci sono due buone notizie
Immagine news Serie A n.5 Lecce, seduta in vista dell'Inter: terapie per Camarda dopo il trauma contusivo alla spalla
Immagine news Serie A n.6 Napoli, dal Portogallo: nuovi contatti col Benfica per Lucca, Mourinho spinge per averlo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Ghidotti ancora nel mirino della critica. Martinelli scalda i motori per l'Entella
Immagine news Serie B n.2 Un gol per provare a cambiare il destino e il mercato. Vlahovic e Sgarbi in gol da 'partenti'
Immagine news Serie B n.3 Pescara, in tre sulle tracce di Dagasso. In caso di partenza tutto su Ignacchiti
Immagine news Serie B n.4 Bari, per Dorval c'è sempre la Samp. Il laterale sogna il Mondiale e spera in un altro palcoscenico
Immagine news Serie B n.5 Bari in crisi, ma l'eventuale sostituzione del Ds non è cosa semplice: il punto della situazione
Immagine news Serie B n.6 Spezia alla caccia di un centrale: Ruggero e Curto i due obiettivi. Sullo sfondo resta Cittadini
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Union Brescia, per Lescano pronto un biennale. A lavoro per limare i dettagli con l'Avellino
Immagine news Serie C n.2 Fontana, parola di ex: "Al Gubbio è mancata continuità. Ma può venirne fuori presto"
Immagine news Serie C n.3 Atalanta U23, per Obric ci prova il Mantova. Ma attenzione al Brighton in Inghilterra
Immagine news Serie C n.4 Antonini: "Investiti 20milioni in territorio particolare come Trapani. Non lo consiglio a nessuno"
Immagine news Serie C n.5 Fontana: "Arezzo in vetta con merito. A Pontedera serve forza del club e del mister"
Immagine news Serie C n.6 Pontedera, è crisi aperta: ma è confermata la piena fiducia a mister Banchieri. La nota del club
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Cremonese, Spalletti non ammette errori
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Inter Napoli
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Napoli, novanta minuti che possono indirizzare lo scudetto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia, Soncin: "Ora si apre il secondo libro. Speriamo di scrivere la fine in Brasile al Mondiale"
Immagine news Calcio femminile n.2 Il Parma pesca in Islanda un rinforzo per la difesa: ecco Gunnlaugsdottir
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus W., Canzi: "Una coppa che nasce da due anni di lavoro, felicità enorme"
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter Women, Runarsdottir: "Siamo come una famiglia, dura tornare dopo un infortunio"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma F., Rossettini: "Orgoglioso delle ragazze, ci è mancato davvero pochissimo"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma Femminile, Bergamaschi: "Testa alta, l’identità c’è. Ma resta un po' di amaro in bocca"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)