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15 aprile 1989, il riscaldamento più iconico di sempre. Maradona sulle note degli Opus

15 aprile 1989, il riscaldamento più iconico di sempre. Maradona sulle note degli OpusTUTTO mercato WEB
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Andrea Losapio
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Andrea Losapio

Il 19 aprile 1989, all'Olympiastadion di Monaco di Baviera, va in scena la semifinale di ritorno di Coppa UEFA tra Bayern e Napoli. Sembrerebbe un qualcosa di normale, ma il pomeriggio diventa storia. Dagli altoparlanti parte Life is Live degli Opus. Il numero 10 del Napoli, al secolo Diego Armando Maradona, comincia a danzare con il pallone. Lo chiama con la fronte, lo accarezza con le spalle, lo insegue con i piedi come se seguisse il ritmo di una musica che sente dentro prima ancora di sentirla fuori.

È il riscaldamento più leggendario e iconico della storia del calcio. Maradona, con i lacci delle scarpe non a posto, fa passare la palla dalle ginocchia alla testa. Va a ritmo di musica, con tutto lo stadio che lo guarda e lo segue. A distanza di quasi quattro decenni tutti se lo ricordano.

Lo rifarà poi a Stoccarda e Jurgen Klinsmann, avversario nella finale, spiegherà. "C'erano 70 mila persone nello stadio che guardavano Maradona riscaldarsi. Noi, invece, ci riscaldavamo come veri tedeschi: seri, concentrati. Poi partì "Live is Life" e su queste note Maradona iniziò a destreggiarsi con la palla. Interrompemmo il riscaldamento e guardammo pure noi: Cosa stava facendo quel tizio? Non riuscivamo a smettere di guardare".

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