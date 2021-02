Bayern, Flick alla vigilia della Lazio: "Saremo motivati. Con l'Eintracht male nel primo tempo"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Lazio, il tecnico del Bayern Monaco, Hansi Flick, ha parlato anche del momento dei bavaresi, dopo il ko contro l'Eintracht in Bundesliga: "Non sono uno che cerca scuse. I primi tempi contro Eintracht Francoforte e Bielefeld non sono andati bene. Ora dobbiamo essere al top in Champions League: sono partite speciali per noi e mi aspetto che la squadra sia particolarmente motivata. Ci rendiamo conto di cosa è successo negli ultimi giorni. Voglio che il Bayern mostri quello che può fare fin dall'inizio e sono convinto che la squadra lo farà vedere domani".