Beccantini (Corriere dello Sport): "Conte come Schettino, Pirlo costretto a scendere"

Roberto Beccantini, in un editoriale sul Corriere dello Sport, giudica la scelta della Juventus di liquidare Pirlo per riaffidarsi ad Allegri: "La sera dell’8 dicembre la Juventus batteva per 3-0 il Barcellona al Camp Nou. Andrea Pirlo diventò il Maestro: ci sdraiammo ai suoi piedi, i polpastrelli tumidi. Eppure, all’andata, la squadra di Leo Messi gli aveva inflitto una sonora lezione (0-2). La fine è nota. Nonostante tutto, e nonostante molti, lo avrei confermato. A ben vedere, i nostri voti echeggiano i rimbalzi della palla nel gabbione livornese di Armando Picchi, là dove non esiste legge che sappia calibrarli, smorzarli. Se Antonio Conte assomiglia sempre più a un Francesco Schettino che abbandona la nave sul più bello e non sul più brutto, un po’ redentore e un po’ traditore, Pirlo è il comandante costretto a scendere dall’armatore che, su di lui e la sua “gavetta zero”, aveva puntato l’intera flotta. Andrea Agnelli. A Torino il bisturi affiora di rado: nascosto fra i guanti del cinismo, balena all’improvviso. Ogni società è padrona della storia che scrive. A volte, però, ne resta schiava".