"Bel lavoro di squadra, testa al ritorno". Rivedi Conceicao dopo il successo del Porto

"Dispiace per il gol. Fino al settantesimo abbiamo bloccato la Juve, abbiamo fatto difensivamente una prova di buon livello. Sapevamo di potergli creare difficoltà con una pressione alta, bloccando i punti forti della Juve, che sono tanti. Sapevamo che Rabiot è un giocatore importante, Chiesa è bravo nell'uno contro uno, hanno tanti punti forti". Ha parlato così Sergio Conceicao, tecnico del Porto, dopo la vittoria in Champions League contro la Juventus: "A livello strategico è stata una buona partita, ma siamo solo a metà, perché manca ancora una partita. Dobbiamo essere forti in ogni momento della partita per ottenere la qualificazione ai quarti di finale".

