Belotti nervoso dopo il cambio, Nicola minimizza: "Per me va bene, si vede che è ambizioso"

vedi letture

Davide Nicola, tecnico del Torino, ha commentato l'importantissima vittoria della sua squadra contro il Parma, che avvicina i granata alla sospirata salvezza. Un successo firmato Vojvoda, mentre Belotti è rimasto ancora a secco ed è sembrato nervoso al momento del cambio: "Per me va bene, vuol dire che è ambizioso e si arrabbia quando non ottiene quello che vuole. Stasera meritava il gol, ha segnato in fuorigioco e ha preso un palo. È in ottime condizioni, dopo il COVID-19 non ha mai rifiatato e in più era diffidato. Devo gestire tutte le forze".

A breve tutte le dichiarazioni di Davide Nicola