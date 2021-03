Belotti racconta il Covid: "Non sono stato malissimo, eccetto il mal di schiena per un giorno"

Andrea Belotti, intervistato da Sky Sport prima della gara con la Sampdoria, ha raccontato così la sua "battaglia" contro il Covid: "È stato un periodo difficile perché il giorno in cui sono diventato papà ho scoperto di essere positivo, quindi non ho potuto vedere mia figlia. È stata dura ma sono cose che capitano, devo dire che comunque non sono stato malissimo a parte il mal di schiena per un giorno".