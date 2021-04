Belotti sale a 104 gol col Torino. Dal 2015-2016 solo Immobile ha fatto meglio in Serie A

Il rigore di Udine - che ha permesso al Torino di espugnare la Dacia Arena - aumenta il bottino di Belotti nella sua avventura in granata. Perché c’è una contabilità che va aggiornata, rivista al rialzo: adesso - sottolinea La Gazzetta dello Sport - i centri del Gallo sono dodici in questo campionato, e centoquattro in tutte le competizioni nelle sue sei stagioni al Toro. Da quando è arrivato al Filadelfia, nella stagione 2015-2016, ha realizzato novantuno gol in Serie A: nello stesso periodo, solo Ciro Immobile ha fatto meglio (122 gol). "Finalmente ho recuperato completamente dopo aver avuto il Covid – ha detto Belotti dopo la gara di ieri sera-. Adesso devo pensare solo ad allenarmi e a lavorare duro. Perché dobbiamo farci trovare pronti per le prossime battaglie che presto arriveranno, e saranno tante".