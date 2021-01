Benevento, c'è il sì di Pinamonti. Manca il via libera di Conte

Il Benevento resta in attesa di capire come potrà evolversi la questione relativa ad Andrea Pinamonti. Come si legge sul Corriere dello Sport, il giocatore ha aperto alla possibilità di vestire la maglia delle Streghe ma ancora non c'è il via libera di Antonio Conte. In arrivo anche Bryan Reynolds del Dallas FC in sinergia con la Juventus.